Chutes 價格 (SN64)
今天 Chutes (SN64) 的實時價格爲 73.19 USD。目前其市值爲 $ 93.26M USD。SN64 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chutes 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Chutes 當天價格變化爲 -8.21%
- 其循環供應量爲 1.27M USD
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今天內，Chutes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.54930499208466。
在過去30天內，Chutes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Chutes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Chutes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -6.54930499208466
|-8.21%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Chutes 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.81%
-8.21%
-27.71%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN64 兌換 VND
₫1,925,994.85
|1 SN64 兌換 AUD
A$111.9807
|1 SN64 兌換 GBP
￡53.4287
|1 SN64 兌換 EUR
€62.9434
|1 SN64 兌換 USD
$73.19
|1 SN64 兌換 MYR
RM310.3256
|1 SN64 兌換 TRY
₺2,882.2222
|1 SN64 兌換 JPY
¥10,606.6948
|1 SN64 兌換 RUB
₽5,760.053
|1 SN64 兌換 INR
₹6,316.297
|1 SN64 兌換 IDR
Rp1,199,835.8736
|1 SN64 兌換 KRW
₩100,122.4562
|1 SN64 兌換 PHP
₱4,159.3877
|1 SN64 兌換 EGP
￡E.3,668.2828
|1 SN64 兌換 BRL
R$399.6174
|1 SN64 兌換 CAD
C$98.8065
|1 SN64 兌換 BDT
৳8,946.7456
|1 SN64 兌換 NGN
₦113,121.7321
|1 SN64 兌換 UAH
₴3,039.5807
|1 SN64 兌換 VES
Bs7,465.38
|1 SN64 兌換 PKR
Rs20,727.408
|1 SN64 兌換 KZT
₸37,513.5345
|1 SN64 兌換 THB
฿2,382.3345
|1 SN64 兌換 TWD
NT$2,161.3007
|1 SN64 兌換 AED
د.إ268.6073
|1 SN64 兌換 CHF
Fr59.2839
|1 SN64 兌換 HKD
HK$573.8096
|1 SN64 兌換 MAD
.د.م666.029
|1 SN64 兌換 MXN
$1,386.2186