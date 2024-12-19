Chudjak 價格 (CHUD)

USD

Chudjak (CHUD) 實時價格圖表

$0.01238733
$0.01238733$0.01238733
-14.20%(1D)

今天 Chudjak (CHUD) 的價格

今天 Chudjak (CHUD) 的實時價格爲 0.01238733 USD。目前其市值爲 $ 11.49M USD。CHUD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chudjak 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 254.73K USD
- Chudjak 當天價格變化爲 -14.20%
- 其循環供應量爲 926.93M USD

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Chudjak (CHUD) 價格表現 USD

今天內，Chudjak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00205111153294921
在過去30天內，Chudjak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030945606
在過去60天內，Chudjak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028176208
在過去90天內，Chudjak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00234466938850579

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00205111153294921-14.20%
30天$ -0.0030945606-24.98%
60天$ -0.0028176208-22.74%
90天$ -0.00234466938850579-15.91%

Chudjak (CHUD) 價格分析

Chudjak 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01207318
$ 0.01207318$ 0.01207318

$ 0.01450787
$ 0.01450787$ 0.01450787

$ 0.03484076
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-0.05%

-14.20%

-21.23%

Chudjak (CHUD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 11.49M
$ 11.49M$ 11.49M

$ 254.73K
$ 254.73K$ 254.73K

926.93M
926.93M 926.93M

什麼是Chudjak (CHUD)

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Chudjak (CHUD) 資源

官網

大家還在問：關於 Chudjak (CHUD) 的其他問題

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CHUD 兌換爲當地貨幣

1 CHUD 兌換 AUD
A$0.019819728
1 CHUD 兌換 GBP
0.0097859907
1 CHUD 兌換 EUR
0.0118918368
1 CHUD 兌換 USD
$0.01238733
1 CHUD 兌換 MYR
RM0.055742985
1 CHUD 兌換 TRY
0.4344236631
1 CHUD 兌換 JPY
¥1.9443153168
1 CHUD 兌換 RUB
1.2809737953
1 CHUD 兌換 INR
1.0546572762
1 CHUD 兌換 IDR
Rp203.0709511152
1 CHUD 兌換 PHP
0.7314718365
1 CHUD 兌換 EGP
￡E.0.6307628436
1 CHUD 兌換 BRL
R$0.078040179
1 CHUD 兌換 CAD
C$0.0177138819
1 CHUD 兌換 BDT
1.480285935
1 CHUD 兌換 NGN
19.264775616
1 CHUD 兌換 UAH
0.5198962401
1 CHUD 兌換 VES
Bs0.6193665
1 CHUD 兌換 PKR
Rs3.4466506992
1 CHUD 兌換 KZT
6.4752290109
1 CHUD 兌換 THB
฿0.4271151384
1 CHUD 兌換 TWD
NT$0.4043224512
1 CHUD 兌換 CHF
Fr0.0110247237
1 CHUD 兌換 HKD
HK$0.0962495541
1 CHUD 兌換 MAD
.د.م0.1236255534