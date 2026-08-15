chudhouse 今日價格

chudhouse (CHUDHOUSE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.70%。目前 CHUDHOUSE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CHUDHOUSE。

chudhouse 目前市值在 $ 38,866 排名第 #-，流通供應量為 995.06M CHUDHOUSE。過去 24 小時內，CHUDHOUSE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0019328，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHUDHOUSE 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +25.65%。過去一天，總交易量達到 --。

chudhouse（CHUDHOUSE）市場資訊

市值 $ 38.87K$ 38.87K $ 38.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.87K$ 38.87K $ 38.87K 流通量 995.06M 995.06M 995.06M 總供應量 995,061,972.822971 995,061,972.822971 995,061,972.822971

chudhouse 的目前市值為 $ 38.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHUDHOUSE 的流通量為 995.06M，總供應量是 995061972.822971，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.87K。