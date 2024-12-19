Chronicle 圖標

Chronicle 價格 (XNL)

USD

Chronicle (XNL) 實時價格圖表

$0.01105919
$0.01105919$0.01105919
-13.70%(1D)

今天 Chronicle (XNL) 的價格

今天 Chronicle (XNL) 的實時價格爲 0.01105919 USD。目前其市值爲 $ 533.53K USD。XNL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chronicle 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.40K USD
- Chronicle 當天價格變化爲 -13.77%
- 其循環供應量爲 48.04M USD

在獲取 MEXC 上從 XNL兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 XNL 價格信息的首選平臺。

Chronicle (XNL) 價格表現 USD

今天內，Chronicle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00176735596256563
在過去30天內，Chronicle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0033987478
在過去60天內，Chronicle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011065593
在過去90天內，Chronicle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001575871015463524

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00176735596256563-13.77%
30天$ +0.0033987478+30.73%
60天$ +0.0011065593+10.01%
90天$ -0.001575871015463524-12.47%

Chronicle (XNL) 價格分析

Chronicle 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01078425
$ 0.01078425$ 0.01078425

$ 0.01334141
$ 0.01334141$ 0.01334141

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+2.02%

-13.77%

-4.06%

Chronicle (XNL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 533.53K
$ 533.53K$ 533.53K

$ 85.40K
$ 85.40K$ 85.40K

48.04M
48.04M 48.04M

什麼是Chronicle (XNL)

A platform for officially licensed digital collectables and NFTs

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Chronicle (XNL) 資源

官網

大家還在問：關於 Chronicle (XNL) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

XNL 兌換爲當地貨幣

1 XNL 兌換 AUD
A$0.0175841121
1 XNL 兌換 GBP
0.0087367601
1 XNL 兌換 EUR
0.0106168224
1 XNL 兌換 USD
$0.01105919
1 XNL 兌換 MYR
RM0.049766355
1 XNL 兌換 TRY
0.3880669771
1 XNL 兌換 JPY
¥1.7404953222
1 XNL 兌換 RUB
1.1418613675
1 XNL 兌換 INR
0.9410264771
1 XNL 兌換 IDR
Rp181.2981677136
1 XNL 兌換 PHP
0.6530451695
1 XNL 兌換 EGP
￡E.0.5630233629
1 XNL 兌換 BRL
R$0.0681246104
1 XNL 兌換 CAD
C$0.0158146417
1 XNL 兌換 BDT
1.3216837969
1 XNL 兌換 NGN
17.1725996401
1 XNL 兌換 UAH
0.4642647962
1 XNL 兌換 VES
Bs0.5529595
1 XNL 兌換 PKR
Rs3.0778831689
1 XNL 兌換 KZT
5.8022040335
1 XNL 兌換 THB
฿0.3822056064
1 XNL 兌換 TWD
NT$0.3609719616
1 XNL 兌換 CHF
Fr0.0098426791
1 XNL 兌換 HKD
HK$0.0859299063
1 XNL 兌換 MAD
.د.م0.1109236757