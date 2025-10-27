Chrema Coin（CRMC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.822941 24H最高價 $ 0.852291 歷史最高 $ 5.02 最低價 $ 0.432032 漲跌幅（1H） -0.02% 漲跌幅（1D） +2.66% 漲跌幅（7D） -7.31%

Chrema Coin（CRMC）目前實時價格為 $0.845376。過去 24 小時內，CRMC 的交易價格在 $ 0.822941 至 $ 0.852291 之間波動，市場活躍度顯著。CRMC 的歷史最高價為 $ 5.02，歷史最低價為 $ 0.432032。

從短期表現來看，CRMC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.02%，過去 24 小時內變動為 +2.66%，過去 7 天內累計變動為 -7.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Chrema Coin（CRMC）市場資訊

市值 $ 9.29M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 42.27M 流通量 10.99M 總供應量 50,000,000.0

Chrema Coin 的目前市值為 $ 9.29M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRMC 的流通量為 10.99M，總供應量是 50000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.27M。