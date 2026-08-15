ChowdLaunch 今日價格

ChowdLaunch (CHWDR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.87%。目前 CHWDR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CHWDR。

ChowdLaunch 目前市值在 $ 133,317 排名第 #-，流通供應量為 984.31M CHWDR。過去 24 小時內，CHWDR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHWDR 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -58.30%。過去一天，總交易量達到 $ 4.55K。

ChowdLaunch（CHWDR）市場資訊

市值 $ 133.32K$ 133.32K $ 133.32K 成交量（24H） $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K 完全稀釋市值 $ 133.32K$ 133.32K $ 133.32K 流通量 984.31M 984.31M 984.31M 總供應量 984,311,549.247759 984,311,549.247759 984,311,549.247759

ChowdLaunch 的目前市值為 $ 133.32K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.55K。CHWDR 的流通量為 984.31M，總供應量是 984311549.247759，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 133.32K。