Chonkus Maximus（CHONKUS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00108574$ 0.00108574 $ 0.00108574 最低價 $ 0.00000931$ 0.00000931 $ 0.00000931 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -3.12% 漲跌幅（7D） -3.12%

Chonkus Maximus（CHONKUS）目前實時價格為 $0.00000959。過去 24 小時內，CHONKUS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CHONKUS 的歷史最高價為 $ 0.00108574，歷史最低價為 $ 0.00000931。

從短期表現來看，CHONKUS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -3.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Chonkus Maximus（CHONKUS）市場資訊

市值 $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.59K$ 9.59K $ 9.59K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,909,596.551002 999,909,596.551002 999,909,596.551002

Chonkus Maximus 的目前市值為 $ 9.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHONKUS 的流通量為 999.91M，總供應量是 999909596.551002，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.59K。