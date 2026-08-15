Chonkers 今日價格

Chonkers (CHONKERS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.88%。目前 CHONKERS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CHONKERS。

Chonkers 目前市值在 $ 35,467 排名第 #-，流通供應量為 999.51M CHONKERS。過去 24 小時內，CHONKERS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00112827，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHONKERS 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -20.78%。過去一天，總交易量達到 --。

Chonkers（CHONKERS）市場資訊

市值 $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K 流通量 999.51M 999.51M 999.51M 總供應量 999,510,909.303577 999,510,909.303577 999,510,909.303577

Chonkers 的目前市值為 $ 35.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHONKERS 的流通量為 999.51M，總供應量是 999510909.303577，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.47K。