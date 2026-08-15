Chinese Oil Asset Reserve 今日價格

Chinese Oil Asset Reserve (COAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.63%。目前 COAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COAR。

Chinese Oil Asset Reserve 目前市值在 $ 10,636.37 排名第 #-，流通供應量為 999.96M COAR。過去 24 小時內，COAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01708873，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COAR 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -3.69%。過去一天，總交易量達到 --。

Chinese Oil Asset Reserve（COAR）市場資訊

市值 $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,961,796.280236 999,961,796.280236 999,961,796.280236

Chinese Oil Asset Reserve 的目前市值為 $ 10.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COAR 的流通量為 999.96M，總供應量是 999961796.280236，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.64K。