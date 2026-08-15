Chill Town 今日價格

Chill Town (CHILLTOWN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.17%。目前 CHILLTOWN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CHILLTOWN。

Chill Town 目前市值在 $ 44,255 排名第 #-，流通供應量為 855.49M CHILLTOWN。過去 24 小時內，CHILLTOWN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHILLTOWN 在過去一小時內波動了 -2.31%，過去7 天內波動了 -3.74%。過去一天，總交易量達到 --。

Chill Town（CHILLTOWN）市場資訊

市值 $ 44.26K$ 44.26K $ 44.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 44.26K$ 44.26K $ 44.26K 流通量 855.49M 855.49M 855.49M 總供應量 855,487,131.0 855,487,131.0 855,487,131.0

Chill Town 的目前市值為 $ 44.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHILLTOWN 的流通量為 855.49M，總供應量是 855487131.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44.26K。