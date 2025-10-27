Chili Coin（CHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00131437 最低價 $ 0.00079925 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -6.89%

Chili Coin（CHI）目前實時價格為 $0.00083001。過去 24 小時內，CHI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CHI 的歷史最高價為 $ 0.00131437，歷史最低價為 $ 0.00079925。

從短期表現來看，CHI 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -6.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Chili Coin（CHI）市場資訊

市值 $ 4.88M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 83.00M 流通量 5.88B 總供應量 100,000,000,000.0

Chili Coin 的目前市值為 $ 4.88M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHI 的流通量為 5.88B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 83.00M。