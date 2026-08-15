Chilean Peso 今日價格

Chilean Peso (WCLP) 今日實時價格為 $ 0.00110866，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 WCLP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00110866 每 WCLP。

Chilean Peso 目前市值在 $ 70,901 排名第 #-，流通供應量為 63.95M WCLP。過去 24 小時內，WCLP 的交易價格在 $ 0.00110649（低點）和 $ 0.00111429（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00247997，而歷史最低價為 $ 0.00106918。

短期表現方面，WCLP 在過去一小時內波動了 -0.37%，過去7 天內波動了 +1.11%。過去一天，總交易量達到 $ 278.53。

Chilean Peso（WCLP）市場資訊

市值 $ 70.90K$ 70.90K $ 70.90K 成交量（24H） $ 278.53$ 278.53 $ 278.53 完全稀釋市值 $ 70.90K$ 70.90K $ 70.90K 流通量 63.95M 63.95M 63.95M 總供應量 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687

Chilean Peso 的目前市值為 $ 70.90K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 278.53。WCLP 的流通量為 63.95M，總供應量是 63952369.57473687，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 70.90K。