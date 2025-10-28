Children Of The Sky（COTS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0000157 $ 0.0000157 $ 0.0000157 24H最低價 $ 0.00001641 $ 0.00001641 $ 0.00001641 24H最高價 24H最低價 $ 0.0000157$ 0.0000157 $ 0.0000157 24H最高價 $ 0.00001641$ 0.00001641 $ 0.00001641 歷史最高 $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 最低價 $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.12% 漲跌幅（7D） -1.22% 漲跌幅（7D） -1.22%

Children Of The Sky（COTS）目前實時價格為 $0.00001589。過去 24 小時內，COTS 的交易價格在 $ 0.0000157 至 $ 0.00001641 之間波動，市場活躍度顯著。COTS 的歷史最高價為 $ 0.01772925，歷史最低價為 $ 0.00001427。

從短期表現來看，COTS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.12%，過去 7 天內累計變動為 -1.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Children Of The Sky（COTS）市場資訊

市值 $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K 流通量 999.53M 999.53M 999.53M 總供應量 999,530,335.104312 999,530,335.104312 999,530,335.104312

Children Of The Sky 的目前市值為 $ 15.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COTS 的流通量為 999.53M，總供應量是 999530335.104312，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.88K。