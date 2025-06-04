Chikn Egg 價格 (EGG)
今天 Chikn Egg (EGG) 的實時價格爲 0.00145877 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EGG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chikn Egg 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 35.47 USD
- Chikn Egg 當天價格變化爲 +3.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Chikn Egg 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Chikn Egg 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001700000。
在過去60天內，Chikn Egg 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002843046。
在過去90天內，Chikn Egg 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002384897653339555。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+3.41%
|30天
|$ +0.0001700000
|+11.65%
|60天
|$ +0.0002843046
|+19.49%
|90天
|$ -0.0002384897653339555
|-14.05%
Chikn Egg 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.38%
+3.41%
-11.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
chikn is Avalanche's premier platform for upgradable NFTs & dual-token economies, bridging the gap between gaming, DeFi and the Metaverse. chikn are also an original series of 10k upgradable NFTs that lay EGG. EGG is the native Governance & Utility token of the chikn ecosystem, and is the fuel that runs all features of the platform. The chikn DAO governs a Treasury which originally holds 10% of the Total Supply of $feed, and increases over time. How chikn egg is used: EGG tokens can be staked to receive FEED that can then be used to grow the chikn. The EGG DAO governs a Treasury which holds 10% of the Total Supply of FEED, and increases over time. EGG is burned in a variety of methods, as a result of interacting with the chikn platform and the many products we offer. Some of these burning methods are: Breakage fees (8.33% of all staked EGG), FEED-swaps, CNS (the chikn naming service), Minting of future NFT collections, Upgrading future NFT series, chikn p2e & PVP game/s, Breeding, 3rd party NFT minting and more!
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|1 EGG 兌換 VND
₫38.38753255
|1 EGG 兌換 AUD
A$0.0022465058
|1 EGG 兌換 GBP
￡0.0010649021
|1 EGG 兌換 EUR
€0.0012691299
|1 EGG 兌換 USD
$0.00145877
|1 EGG 兌換 MYR
RM0.0061851848
|1 EGG 兌換 TRY
₺0.0570670824
|1 EGG 兌換 JPY
¥0.2098586522
|1 EGG 兌換 RUB
₽0.1151990669
|1 EGG 兌換 INR
₹0.1250311767
|1 EGG 兌換 IDR
Rp23.9142584688
|1 EGG 兌換 KRW
₩2.0093243857
|1 EGG 兌換 PHP
₱0.081253489
|1 EGG 兌換 EGP
￡E.0.0724571059
|1 EGG 兌換 BRL
R$0.0082128751
|1 EGG 兌換 CAD
C$0.0019985149
|1 EGG 兌換 BDT
৳0.1783200448
|1 EGG 兌換 NGN
₦2.3081680079
|1 EGG 兌換 UAH
₴0.0606118935
|1 EGG 兌換 VES
Bs0.14004192
|1 EGG 兌換 PKR
Rs0.4103374133
|1 EGG 兌換 KZT
₸0.7473132833
|1 EGG 兌換 THB
฿0.0475996651
|1 EGG 兌換 TWD
NT$0.0437631
|1 EGG 兌換 AED
د.إ0.0053536859
|1 EGG 兌換 CHF
Fr0.0011961914
|1 EGG 兌換 HKD
HK$0.0114367568
|1 EGG 兌換 MAD
.د.م0.0134060963
|1 EGG 兌換 MXN
$0.0280959102