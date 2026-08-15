Chihuahua Chain 今日價格

Chihuahua Chain (HUAHUA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 HUAHUA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HUAHUA。

Chihuahua Chain 目前市值在 $ 595,449 排名第 #-，流通供應量為 114.43B HUAHUA。過去 24 小時內，HUAHUA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00983165，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HUAHUA 在過去一小時內波動了 -0.32%，過去7 天內波動了 -20.33%。過去一天，總交易量達到 --。

Chihuahua Chain（HUAHUA）市場資訊

市值 $ 595.45K$ 595.45K $ 595.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 633.96K$ 633.96K $ 633.96K 流通量 114.43B 114.43B 114.43B 總供應量 121,827,716,693.0 121,827,716,693.0 121,827,716,693.0

Chihuahua Chain 的目前市值為 $ 595.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HUAHUA 的流通量為 114.43B，總供應量是 121827716693.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 633.96K。