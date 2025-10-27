ChicagoCoin（CLT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0037946 $ 0.0037946 $ 0.0037946 24H最低價 $ 0.00386141 $ 0.00386141 $ 0.00386141 24H最高價 24H最低價 $ 0.0037946$ 0.0037946 $ 0.0037946 24H最高價 $ 0.00386141$ 0.00386141 $ 0.00386141 歷史最高 $ 0.00507574$ 0.00507574 $ 0.00507574 最低價 $ 0.0021948$ 0.0021948 $ 0.0021948 漲跌幅（1H） -0.75% 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） -0.24% 漲跌幅（7D） -0.24%

ChicagoCoin（CLT）目前實時價格為 $0.00380789。過去 24 小時內，CLT 的交易價格在 $ 0.0037946 至 $ 0.00386141 之間波動，市場活躍度顯著。CLT 的歷史最高價為 $ 0.00507574，歷史最低價為 $ 0.0021948。

從短期表現來看，CLT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.75%，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 -0.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ChicagoCoin（CLT）市場資訊

市值 $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ChicagoCoin 的目前市值為 $ 2.29M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLT 的流通量為 600.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.81M。