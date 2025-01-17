Chi USD 圖標

Chi USD 價格 (CHI)

USD

Chi USD (CHI) 實時價格圖表

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今天 Chi USD (CHI) 的價格

今天 Chi USD (CHI) 的實時價格爲 0.00115134 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CHI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chi USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 94.41 USD
- Chi USD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Chi USD (CHI) 價格表現 USD

今天內，Chi USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Chi USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005519367
在過去60天內，Chi USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003477932
在過去90天內，Chi USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0032038281133178

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0005519367+47.94%
60天$ -0.0003477932-30.20%
90天$ -1.0032038281133178-99.88%

Chi USD (CHI) 價格分析

Chi USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Chi USD (CHI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 94.41
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什麼是Chi USD (CHI)

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Chi USD (CHI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Chi USD (CHI) 的其他問題

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CHI 兌換爲當地貨幣

1 CHI 兌換 AUD
A$0.001842144
1 CHI 兌換 GBP
0.0009325854
1 CHI 兌換 EUR
0.0011167998
1 CHI 兌換 USD
$0.00115134
1 CHI 兌換 MYR
RM0.00518103
1 CHI 兌換 TRY
0.0407919762
1 CHI 兌換 JPY
¥0.178918236
1 CHI 兌換 RUB
0.1187261808
1 CHI 兌換 INR
0.0997175574
1 CHI 兌換 IDR
Rp18.8744232096
1 CHI 兌換 PHP
0.0674454972
1 CHI 兌換 EGP
￡E.0.0580160226
1 CHI 兌換 BRL
R$0.0069540936
1 CHI 兌換 CAD
C$0.0016464162
1 CHI 兌換 BDT
0.1399799172
1 CHI 兌換 NGN
1.7933617242
1 CHI 兌換 UAH
0.0485635212
1 CHI 兌換 VES
Bs0.06217236
1 CHI 兌換 PKR
Rs0.3212353734
1 CHI 兌換 KZT
0.61078587
1 CHI 兌換 THB
฿0.0397557702
1 CHI 兌換 TWD
NT$0.0378905994
1 CHI 兌換 CHF
Fr0.0010477194
1 CHI 兌換 HKD
HK$0.0089574252
1 CHI 兌換 MAD
.د.م0.011570967