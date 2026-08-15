Chevron xStock 今日價格

Chevron xStock (CVXX) 今日實時價格為 $ 203.17，過去 24 小時內變化了 2.19%。目前 CVXX 兌 USD 的匯率為 $ 203.17 每 CVXX。

Chevron xStock 目前市值在 $ 1,197,476 排名第 #-，流通供應量為 5.89K CVXX。過去 24 小時內，CVXX 的交易價格在 $ 198.79（低點）和 $ 204.81（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 310.05，而歷史最低價為 $ 145.92。

短期表現方面，CVXX 在過去一小時內波動了 -0.79%，過去7 天內波動了 +8.92%。過去一天，總交易量達到 $ 1.01K。

Chevron xStock（CVXX）市場資訊

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K 完全稀釋市值 $ 115.97M$ 115.97M $ 115.97M 流通量 5.89K 5.89K 5.89K 總供應量 570,769.1200269009 570,769.1200269009 570,769.1200269009

Chevron xStock 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.01K。CVXX 的流通量為 5.89K，總供應量是 570769.1200269009，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 115.97M。