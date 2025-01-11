Cheelee 價格 (CHEEL)

USD

Cheelee (CHEEL) 實時價格圖表

$8.15
$8.15$8.15
+2.00%(1D)

今天 Cheelee (CHEEL) 的價格

今天 Cheelee (CHEEL) 的實時價格爲 8.15 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CHEEL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cheelee 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.57M USD
- Cheelee 當天價格變化爲 +2.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Cheelee (CHEEL) 價格表現 USD

今天內，Cheelee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.162703
在過去30天內，Cheelee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8846181150
在過去60天內，Cheelee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.0475611750
在過去90天內，Cheelee 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.916588240569361

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.162703+2.04%
30天$ -0.8846181150-10.85%
60天$ -2.0475611750-25.12%
90天$ -4.916588240569361-37.62%

Cheelee (CHEEL) 價格分析

Cheelee 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 7.95
$ 7.95$ 7.95

$ 8.24
$ 8.24$ 8.24

$ 22.48
$ 22.48$ 22.48

-0.03%

+2.04%

+0.01%

Cheelee (CHEEL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M

0.00
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什麼是Cheelee (CHEEL)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Cheelee (CHEEL) 資源

官網

大家還在問：關於 Cheelee (CHEEL) 的其他問題

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CHEEL 兌換爲當地貨幣

1 CHEEL 兌換 AUD
A$13.203
1 CHEEL 兌換 GBP
6.6015
1 CHEEL 兌換 EUR
7.9055
1 CHEEL 兌換 USD
$8.15
1 CHEEL 兌換 MYR
RM36.5935
1 CHEEL 兌換 TRY
288.673
1 CHEEL 兌換 JPY
¥1,285.0105
1 CHEEL 兌換 RUB
828.2845
1 CHEEL 兌換 INR
702.4485
1 CHEEL 兌換 IDR
Rp133,606.536
1 CHEEL 兌換 PHP
480.85
1 CHEEL 兌換 EGP
￡E.411.8195
1 CHEEL 兌換 BRL
R$49.878
1 CHEEL 兌換 CAD
C$11.736
1 CHEEL 兌換 BDT
994.137
1 CHEEL 兌換 NGN
12,635.597
1 CHEEL 兌換 UAH
344.582
1 CHEEL 兌換 VES
Bs431.95
1 CHEEL 兌換 PKR
Rs2,269.5305
1 CHEEL 兌換 KZT
4,300.755
1 CHEEL 兌換 THB
฿282.642
1 CHEEL 兌換 TWD
NT$269.8465
1 CHEEL 兌換 CHF
Fr7.4165
1 CHEEL 兌換 HKD
HK$63.407
1 CHEEL 兌換 MAD
.د.م81.826