CHECK 價格 (CHECK)

USD

CHECK (CHECK) 實時價格圖表

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今天 CHECK (CHECK) 的價格

今天 CHECK (CHECK) 的實時價格爲 0.03515325 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CHECK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CHECK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 61.49 USD
- CHECK 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CHECK (CHECK) 價格表現 USD

今天內，CHECK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CHECK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0064755626
在過去60天內，CHECK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0182455421
在過去90天內，CHECK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0064755626-18.42%
60天$ +0.0182455421+51.90%
90天$ 0--

CHECK (CHECK) 價格分析

CHECK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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CHECK (CHECK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 61.49
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什麼是CHECK (CHECK)

Avalanche Recruitment Agency is Node Protocol with a 1950s Office theme. Nodes called "Jobs" are NFTs that emit $CHECK. Jobs can be combined through promotions to gain higher paying positions. Jobs are NFTs and can be transferred to any wallet or sold on marketplaces.

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CHECK (CHECK) 資源

官網

大家還在問：關於 CHECK (CHECK) 的其他問題

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CHECK 兌換爲當地貨幣

1 CHECK 兌換 AUD
A$0.056948265
1 CHECK 兌換 GBP
0.0284741325
1 CHECK 兌換 EUR
0.0340986525
1 CHECK 兌換 USD
$0.03515325
1 CHECK 兌換 MYR
RM0.1578380925
1 CHECK 兌換 TRY
1.245128115
1 CHECK 兌換 JPY
¥5.5426129275
1 CHECK 兌換 RUB
3.5726247975
1 CHECK 兌換 INR
3.0298586175
1 CHECK 兌換 IDR
Rp576.28269468
1 CHECK 兌換 PHP
2.07404175
1 CHECK 兌換 EGP
￡E.1.7762937225
1 CHECK 兌換 BRL
R$0.21513789
1 CHECK 兌換 CAD
C$0.05062068
1 CHECK 兌換 BDT
4.287993435
1 CHECK 兌換 NGN
54.500895735
1 CHECK 兌換 UAH
1.48627941
1 CHECK 兌換 VES
Bs1.86312225
1 CHECK 兌換 PKR
Rs9.7891255275
1 CHECK 兌換 KZT
18.550370025
1 CHECK 兌換 THB
฿1.21911471
1 CHECK 兌換 TWD
NT$1.1639241075
1 CHECK 兌換 CHF
Fr0.0319894575
1 CHECK 兌換 HKD
HK$0.273492285
1 CHECK 兌換 MAD
.د.م0.35293863