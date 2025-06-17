今天 chatXZI by AI (CXZI) 的價格

今天 chatXZI by AI (CXZI) 的實時價格爲 0.0000131 USD。目前其市值爲 $ 11.93K USD。CXZI 兌換 USD 的價格爲實時更新。

chatXZI by AI 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 -- USD

- chatXZI by AI 當天價格變化爲 -23.31%

- 其循環供應量爲 909.99M USD

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