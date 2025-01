什麼是Chatni (CHATNI)

Launched on 7th March 2024 by a vibrant team from India, sir, Chatni stands as da very first memecoin to celebrate da rich and diverse culinary heritage of Indian cuisine, especially da universally beloved condiment, chatni, sir. Dis unique token, crafted on da Solana blockchain, aims to spice up da crypto space with a flavor of humor, community, and a dash of cultural pride, making it stand out in da memecoin ecosystem, sir.

