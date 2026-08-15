Chateau USD 今日價格

Chateau USD (CHUSD) 今日實時價格為 $ 0.999474，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CHUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.999474 每 CHUSD。

Chateau USD 目前市值在 $ 1,230,484 排名第 #-，流通供應量為 1.23M CHUSD。過去 24 小時內，CHUSD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.045，而歷史最低價為 $ 0.986828。

短期表現方面，CHUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 999.68。

Chateau USD（CHUSD）市場資訊

市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 成交量（24H） $ 999.68$ 999.68 $ 999.68 完全稀釋市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 流通量 1.23M 1.23M 1.23M 總供應量 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956

Chateau USD 的目前市值為 $ 1.23M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 999.68。CHUSD 的流通量為 1.23M，總供應量是 1230459.136150956，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.23M。