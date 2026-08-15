Charred Treasures 今日價格

Charred Treasures (CHARRED) 今日實時價格為 $ 0.861522，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CHARRED 兌 USD 的匯率為 $ 0.861522 每 CHARRED。

Charred Treasures 目前市值在 $ 1,378,435 排名第 #-，流通供應量為 1.60M CHARRED。過去 24 小時內，CHARRED 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.96，而歷史最低價為 $ 0.368929。

短期表現方面，CHARRED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -5.44%。過去一天，總交易量達到 $ 268.35。

Charred Treasures（CHARRED）市場資訊

市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 成交量（24H） $ 268.35$ 268.35 $ 268.35 完全稀釋市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 流通量 1.60M 1.60M 1.60M 總供應量 1,600,000.0 1,600,000.0 1,600,000.0

Charred Treasures 的目前市值為 $ 1.38M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 268.35。CHARRED 的流通量為 1.60M，總供應量是 1600000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.38M。