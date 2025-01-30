Charm AI 價格 (CHARM)
今天 Charm AI (CHARM) 的實時價格爲 0.00059418 USD。目前其市值爲 $ 594.18K USD。CHARM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Charm AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.45M USD
- Charm AI 當天價格變化爲 -44.38%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Charm AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000474284385733074。
在過去30天內，Charm AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Charm AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Charm AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000474284385733074
|-44.38%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Charm AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-4.92%
-44.38%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities.
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|1 CHARM 兌換 AUD
A$0.000950688
|1 CHARM 兌換 GBP
￡0.000475344
|1 CHARM 兌換 EUR
€0.000564471
|1 CHARM 兌換 USD
$0.00059418
|1 CHARM 兌換 MYR
RM0.0026084502
|1 CHARM 兌換 TRY
₺0.021271644
|1 CHARM 兌換 JPY
¥0.0917057412
|1 CHARM 兌換 RUB
₽0.0589664232
|1 CHARM 兌換 INR
₹0.0514381626
|1 CHARM 兌換 IDR
Rp9.5835470454
|1 CHARM 兌換 PHP
₱0.0346882284
|1 CHARM 兌換 EGP
￡E.0.0298397196
|1 CHARM 兌換 BRL
R$0.003475953
|1 CHARM 兌換 CAD
C$0.0008556192
|1 CHARM 兌換 BDT
৳0.0720621504
|1 CHARM 兌換 NGN
₦0.9226367622
|1 CHARM 兌換 UAH
₴0.0248604912
|1 CHARM 兌換 VES
Bs0.03386826
|1 CHARM 兌換 PKR
Rs0.1653662358
|1 CHARM 兌換 KZT
₸0.3069058536
|1 CHARM 兌換 THB
฿0.0200416914
|1 CHARM 兌換 TWD
NT$0.0195009876
|1 CHARM 兌換 CHF
Fr0.000534762
|1 CHARM 兌換 HKD
HK$0.0046286622
|1 CHARM 兌換 MAD
.د.م0.0059239746