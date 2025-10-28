Charged Particles（IONX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00102477 24H最高價 $ 0.00119677 歷史最高 $ 2.75 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.03% 漲跌幅（1D） +16.55% 漲跌幅（7D） +13.78%

Charged Particles（IONX）目前實時價格為 $0.0011948。過去 24 小時內，IONX 的交易價格在 $ 0.00102477 至 $ 0.00119677 之間波動，市場活躍度顯著。IONX 的歷史最高價為 $ 2.75，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，IONX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 +16.55%，過去 7 天內累計變動為 +13.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Charged Particles（IONX）市場資訊

市值 $ 95.44K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 119.48K 流通量 79.88M 總供應量 100,000,000.0

Charged Particles 的目前市值為 $ 95.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IONX 的流通量為 79.88M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 119.48K。