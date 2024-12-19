Chappyz 圖標

Chappyz 價格 (CHAPZ)

USD

Chappyz (CHAPZ) 實時價格圖表

$0.00105058
$0.00105058$0.00105058
-0.40%(1D)

今天 Chappyz (CHAPZ) 的價格

今天 Chappyz (CHAPZ) 的實時價格爲 0.00105058 USD。目前其市值爲 $ 5.80M USD。CHAPZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chappyz 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 186.63K USD
- Chappyz 當天價格變化爲 -0.41%
- 其循環供應量爲 5.52B USD

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Chappyz (CHAPZ) 價格表現 USD

今天內，Chappyz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Chappyz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005702992
在過去60天內，Chappyz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002579530
在過去90天內，Chappyz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002486627130216188

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.41%
30天$ +0.0005702992+54.28%
60天$ +0.0002579530+24.55%
90天$ +0.0002486627130216188+31.01%

Chappyz (CHAPZ) 價格分析

Chappyz 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108288
$ 0.00108288$ 0.00108288

$ 0.00981464
$ 0.00981464$ 0.00981464

+2.79%

-0.41%

-35.62%

Chappyz (CHAPZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.80M
$ 5.80M$ 5.80M

$ 186.63K
$ 186.63K$ 186.63K

5.52B
5.52B 5.52B

什麼是Chappyz (CHAPZ)

Chappyz is a socialfi platform and community marketplace that promotes and rewards genuine engagement through an AI powered Chat&Earn system.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Chappyz (CHAPZ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Chappyz (CHAPZ) 的其他問題

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CHAPZ 兌換爲當地貨幣

1 CHAPZ 兌換 AUD
A$0.001680928
1 CHAPZ 兌換 GBP
0.0008299582
1 CHAPZ 兌換 EUR
0.0010085568
1 CHAPZ 兌換 USD
$0.00105058
1 CHAPZ 兌換 MYR
RM0.00472761
1 CHAPZ 兌換 TRY
0.0368438406
1 CHAPZ 兌換 JPY
¥0.1648990368
1 CHAPZ 兌換 RUB
0.1086404778
1 CHAPZ 兌換 INR
0.0894463812
1 CHAPZ 兌換 IDR
Rp17.2226201952
1 CHAPZ 兌換 PHP
0.062036749
1 CHAPZ 兌換 EGP
￡E.0.0534955336
1 CHAPZ 兌換 BRL
R$0.006618654
1 CHAPZ 兌換 CAD
C$0.0015023294
1 CHAPZ 兌換 BDT
0.12554431
1 CHAPZ 兌換 NGN
1.633862016
1 CHAPZ 兌換 UAH
0.0440928426
1 CHAPZ 兌換 VES
Bs0.052529
1 CHAPZ 兌換 PKR
Rs0.2923133792
1 CHAPZ 兌換 KZT
0.5491696834
1 CHAPZ 兌換 THB
฿0.0362345042
1 CHAPZ 兌換 TWD
NT$0.0342909312
1 CHAPZ 兌換 CHF
Fr0.0009350162
1 CHAPZ 兌換 HKD
HK$0.0081630066
1 CHAPZ 兌換 MAD
.د.م0.0104847884