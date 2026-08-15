Changex 今日價格

Changex (CHANGE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CHANGE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CHANGE。

Changex 目前市值在 $ 80,874 排名第 #-，流通供應量為 202.43M CHANGE。過去 24 小時內，CHANGE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.123067，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHANGE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 298.53。

Changex（CHANGE）市場資訊

市值 $ 80.87K$ 80.87K $ 80.87K 成交量（24H） $ 298.53$ 298.53 $ 298.53 完全稀釋市值 $ 169.79K$ 169.79K $ 169.79K 流通量 202.43M 202.43M 202.43M 總供應量 425,000,000.0 425,000,000.0 425,000,000.0

Changex 的目前市值為 $ 80.87K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 298.53。CHANGE 的流通量為 202.43M，總供應量是 425000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 169.79K。