Champignons of Arborethia 圖標

Champignons of Arborethia 價格 (CHAMPZ)

USD

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 實時價格圖表

$0.00317566
$0.00317566$0.00317566
-10.40%(1D)

今天 Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 的價格

今天 Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 的實時價格爲 0.00317566 USD。目前其市值爲 $ 2.97M USD。CHAMPZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Champignons of Arborethia 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.99K USD
- Champignons of Arborethia 當天價格變化爲 -10.42%
- 其循環供應量爲 934.54M USD

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Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 價格表現 USD

今天內，Champignons of Arborethia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000369405116203469
在過去30天內，Champignons of Arborethia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0024273766
在過去60天內，Champignons of Arborethia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003333919
在過去90天內，Champignons of Arborethia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017117323174314306

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000369405116203469-10.42%
30天$ +0.0024273766+76.44%
60天$ +0.0003333919+10.50%
90天$ +0.0017117323174314306+116.93%

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 價格分析

Champignons of Arborethia 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00308576
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$ 0.00355943
$ 0.00355943$ 0.00355943

$ 0.00943234
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+0.94%

-10.42%

-9.70%

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

$ 12.99K
$ 12.99K$ 12.99K

934.54M
934.54M 934.54M

什麼是Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ

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Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Champignons of Arborethia (CHAMPZ) 的其他問題

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CHAMPZ 兌換爲當地貨幣

1 CHAMPZ 兌換 AUD
A$0.005081056
1 CHAMPZ 兌換 GBP
0.0025087714
1 CHAMPZ 兌換 EUR
0.0030486336
1 CHAMPZ 兌換 USD
$0.00317566
1 CHAMPZ 兌換 MYR
RM0.01429047
1 CHAMPZ 兌換 TRY
0.1113703962
1 CHAMPZ 兌換 JPY
¥0.4984515936
1 CHAMPZ 兌換 RUB
0.3283950006
1 CHAMPZ 兌換 INR
0.2703439358
1 CHAMPZ 兌換 IDR
Rp52.0599916704
1 CHAMPZ 兌換 PHP
0.187522723
1 CHAMPZ 兌換 EGP
￡E.0.1617363638
1 CHAMPZ 兌換 BRL
R$0.020006658
1 CHAMPZ 兌換 CAD
C$0.0045411938
1 CHAMPZ 兌換 BDT
0.37949137
1 CHAMPZ 兌換 NGN
4.938786432
1 CHAMPZ 兌換 UAH
0.1332824502
1 CHAMPZ 兌換 VES
Bs0.158783
1 CHAMPZ 兌換 PKR
Rs0.8835956384
1 CHAMPZ 兌換 KZT
1.6600127518
1 CHAMPZ 兌換 THB
฿0.1095285134
1 CHAMPZ 兌換 TWD
NT$0.1035900292
1 CHAMPZ 兌換 CHF
Fr0.0028263374
1 CHAMPZ 兌換 HKD
HK$0.0246748782
1 CHAMPZ 兌換 MAD
.د.م0.0316930868