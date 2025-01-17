CHAISavings 價格 (CHAI)
今天 CHAISavings (CHAI) 的實時價格爲 0.00222773 USD。目前其市值爲 $ 2.23M USD。CHAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CHAISavings 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 133.17K USD
- CHAISavings 當天價格變化爲 -35.15%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD
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今天內，CHAISavings 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001207629057082699。
在過去30天內，CHAISavings 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，CHAISavings 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，CHAISavings 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001207629057082699
|-35.15%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
CHAISavings 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.45%
-35.15%
-55.69%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.
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|1 CHAI 兌換 AUD
A$0.003564368
|1 CHAI 兌換 GBP
￡0.0018044613
|1 CHAI 兌換 EUR
€0.0021608981
|1 CHAI 兌換 USD
$0.00222773
|1 CHAI 兌換 MYR
RM0.010024785
|1 CHAI 兌換 TRY
₺0.0789284739
|1 CHAI 兌換 JPY
¥0.3456991414
|1 CHAI 兌換 RUB
₽0.2291665851
|1 CHAI 兌換 INR
₹0.1928991407
|1 CHAI 兌換 IDR
Rp36.5201580912
|1 CHAI 兌換 PHP
₱0.1304781461
|1 CHAI 兌換 EGP
￡E.0.112277592
|1 CHAI 兌換 BRL
R$0.0134332119
|1 CHAI 兌換 CAD
C$0.0031856539
|1 CHAI 兌換 BDT
৳0.2708474134
|1 CHAI 兌換 NGN
₦3.4699790799
|1 CHAI 兌換 UAH
₴0.0939656514
|1 CHAI 兌換 VES
Bs0.12029742
|1 CHAI 兌換 PKR
Rs0.6215589473
|1 CHAI 兌換 KZT
₸1.181810765
|1 CHAI 兌換 THB
฿0.0769680715
|1 CHAI 兌換 TWD
NT$0.0733145943
|1 CHAI 兌換 CHF
Fr0.0020272343
|1 CHAI 兌換 HKD
HK$0.0173317394
|1 CHAI 兌換 MAD
.د.م0.0223886865