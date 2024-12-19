ChainPort 圖標

ChainPort 價格 (PORTX)

USD

ChainPort (PORTX) 實時價格圖表

$0.00146625
$0.00146625$0.00146625
-7.70%(1D)

今天 ChainPort (PORTX) 的價格

今天 ChainPort (PORTX) 的實時價格爲 0.00146625 USD。目前其市值爲 $ 250.56K USD。PORTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ChainPort 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.94K USD
- ChainPort 當天價格變化爲 -7.79%
- 其循環供應量爲 171.13M USD

在獲取 MEXC 上從 PORTX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 PORTX 價格信息的首選平臺。

ChainPort (PORTX) 價格表現 USD

今天內，ChainPort 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000123944136602684
在過去30天內，ChainPort 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004578003
在過去60天內，ChainPort 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006133021
在過去90天內，ChainPort 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000014894577815512

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000123944136602684-7.79%
30天$ -0.0004578003-31.22%
60天$ -0.0006133021-41.82%
90天$ -0.000014894577815512-1.00%

ChainPort (PORTX) 價格分析

ChainPort 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00142149
$ 0.00142149$ 0.00142149

$ 0.00159093
$ 0.00159093$ 0.00159093

$ 0.127139
$ 0.127139$ 0.127139

+0.18%

-7.79%

-29.61%

ChainPort (PORTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 250.56K
$ 250.56K$ 250.56K

$ 2.94K
$ 2.94K$ 2.94K

171.13M
171.13M 171.13M

什麼是ChainPort (PORTX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ChainPort (PORTX) 資源

官網

大家還在問：關於 ChainPort (PORTX) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PORTX 兌換爲當地貨幣

1 PORTX 兌換 AUD
A$0.0023313375
1 PORTX 兌換 GBP
0.0011583375
1 PORTX 兌換 EUR
0.0014076
1 PORTX 兌換 USD
$0.00146625
1 PORTX 兌換 MYR
RM0.006598125
1 PORTX 兌換 TRY
0.0514507125
1 PORTX 兌換 JPY
¥0.230758425
1 PORTX 兌換 RUB
0.1513903125
1 PORTX 兌換 INR
0.1247632125
1 PORTX 兌換 IDR
Rp24.0368814
1 PORTX 兌換 PHP
0.0865820625
1 PORTX 兌換 EGP
￡E.0.0746467875
1 PORTX 兌換 BRL
R$0.0090321
1 PORTX 兌換 CAD
C$0.0020967375
1 PORTX 兌換 BDT
0.1752315375
1 PORTX 兌換 NGN
2.2767783375
1 PORTX 兌換 UAH
0.061553175
1 PORTX 兌換 VES
Bs0.0733125
1 PORTX 兌換 PKR
Rs0.4080720375
1 PORTX 兌換 KZT
0.7692680625
1 PORTX 兌換 THB
฿0.0506736
1 PORTX 兌換 TWD
NT$0.0478584
1 PORTX 兌換 CHF
Fr0.0013049625
1 PORTX 兌換 HKD
HK$0.0113927625
1 PORTX 兌換 MAD
.د.م0.0147064875