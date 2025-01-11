ChainFactory 圖標

ChainFactory 價格 (FACTORY)

USD

ChainFactory (FACTORY) 實時價格圖表

$0.05032
$0.05032$0.05032
+1.20%(1D)

今天 ChainFactory (FACTORY) 的價格

今天 ChainFactory (FACTORY) 的實時價格爲 0.05032 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FACTORY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ChainFactory 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.30K USD
- ChainFactory 當天價格變化爲 +1.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ChainFactory (FACTORY) 價格表現 USD

今天內，ChainFactory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00064109
在過去30天內，ChainFactory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0282203466
在過去60天內，ChainFactory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0259543162
在過去90天內，ChainFactory 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000274328714493236

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00064109+1.29%
30天$ -0.0282203466-56.08%
60天$ -0.0259543162-51.57%
90天$ -0.000274328714493236-0.54%

ChainFactory (FACTORY) 價格分析

ChainFactory 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04961652
$ 0.04961652$ 0.04961652

$ 0.051647
$ 0.051647$ 0.051647

$ 0.135102
$ 0.135102$ 0.135102

+0.62%

+1.29%

-15.11%

ChainFactory (FACTORY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

0.00
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什麼是ChainFactory (FACTORY)

ChainFactory is a smart contract creation tool and surrounding ecosystem to enable non-coders to become their own developers.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ChainFactory (FACTORY) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ChainFactory (FACTORY) 的其他問題

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FACTORY 兌換爲當地貨幣

1 FACTORY 兌換 AUD
A$0.0815184
1 FACTORY 兌換 GBP
0.0407592
1 FACTORY 兌換 EUR
0.0488104
1 FACTORY 兌換 USD
$0.05032
1 FACTORY 兌換 MYR
RM0.2259368
1 FACTORY 兌換 TRY
1.7823344
1 FACTORY 兌換 JPY
¥7.9339544
1 FACTORY 兌換 RUB
5.1140216
1 FACTORY 兌換 INR
4.3370808
1 FACTORY 兌換 IDR
Rp824.9179008
1 FACTORY 兌換 PHP
2.96888
1 FACTORY 兌換 EGP
￡E.2.5426696
1 FACTORY 兌換 BRL
R$0.3079584
1 FACTORY 兌換 CAD
C$0.0724608
1 FACTORY 兌換 BDT
6.1380336
1 FACTORY 兌換 NGN
78.0151216
1 FACTORY 兌換 UAH
2.1275296
1 FACTORY 兌換 VES
Bs2.66696
1 FACTORY 兌換 PKR
Rs14.0126104
1 FACTORY 兌換 KZT
26.553864
1 FACTORY 兌換 THB
฿1.7450976
1 FACTORY 兌換 TWD
NT$1.6660952
1 FACTORY 兌換 CHF
Fr0.0457912
1 FACTORY 兌換 HKD
HK$0.3914896
1 FACTORY 兌換 MAD
.د.م0.5052128