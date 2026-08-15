Chain4Energy 今日價格

Chain4Energy (C4E) 今日實時價格為 $ 0.00178243，過去 24 小時內變化了 0.57%。目前 C4E 兌 USD 的匯率為 $ 0.00178243 每 C4E。

Chain4Energy 目前市值在 $ 218,967 排名第 #-，流通供應量為 122.85M C4E。過去 24 小時內，C4E 的交易價格在 $ 0.00176446（低點）和 $ 0.0017942（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.079614，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，C4E 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 +4.83%。過去一天，總交易量達到 $ 0.08。

Chain4Energy（C4E）市場資訊

市值 $ 218.97K$ 218.97K $ 218.97K 成交量（24H） $ 0.08$ 0.08 $ 0.08 完全稀釋市值 $ 565.87K$ 565.87K $ 565.87K 流通量 122.85M 122.85M 122.85M 總供應量 317,470,042.40496 317,470,042.40496 317,470,042.40496

Chain4Energy 的目前市值為 $ 218.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.08。C4E 的流通量為 122.85M，總供應量是 317470042.40496，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 565.87K。