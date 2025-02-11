Chain Guardians 價格 (CGG)
今天 Chain Guardians (CGG) 的實時價格爲 0.0040651 USD。目前其市值爲 $ 454.83K USD。CGG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chain Guardians 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.98K USD
- Chain Guardians 當天價格變化爲 +3.20%
- 其循環供應量爲 111.90M USD
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今天內，Chain Guardians 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00012604。
在過去30天內，Chain Guardians 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021077551。
在過去60天內，Chain Guardians 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0031412617。
在過去90天內，Chain Guardians 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00801365718506959。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00012604
|+3.20%
|30天
|$ -0.0021077551
|-51.85%
|60天
|$ -0.0031412617
|-77.27%
|90天
|$ -0.00801365718506959
|-66.34%
Chain Guardians 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
+3.20%
-16.60%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.
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|1 CGG 兌換 AUD
A$0.006463509
|1 CGG 兌換 GBP
￡0.00325208
|1 CGG 兌換 EUR
€0.003943147
|1 CGG 兌換 USD
$0.0040651
|1 CGG 兌換 MYR
RM0.018130346
|1 CGG 兌換 TRY
₺0.146384251
|1 CGG 兌換 JPY
¥0.617569992
|1 CGG 兌換 RUB
₽0.392810613
|1 CGG 兌換 INR
₹0.353135237
|1 CGG 兌換 IDR
Rp66.640972944
|1 CGG 兌換 PHP
₱0.236426216
|1 CGG 兌換 EGP
￡E.0.204352577
|1 CGG 兌換 BRL
R$0.023496278
|1 CGG 兌換 CAD
C$0.005813093
|1 CGG 兌換 BDT
৳0.494356811
|1 CGG 兌換 NGN
₦6.10374765
|1 CGG 兌換 UAH
₴0.169433368
|1 CGG 兌換 VES
Bs0.243906
|1 CGG 兌換 PKR
Rs1.136764564
|1 CGG 兌換 KZT
₸2.06872939
|1 CGG 兌換 THB
฿0.138497957
|1 CGG 兌換 TWD
NT$0.133294629
|1 CGG 兌換 CHF
Fr0.003699241
|1 CGG 兌換 HKD
HK$0.031667129
|1 CGG 兌換 MAD
.د.م0.040813604