Chadette 圖標

Chadette 價格 (CHADETTE)

USD

Chadette (CHADETTE) 實時價格圖表

$0.00163972
$0.00163972$0.00163972
+7.10%(1D)

今天 Chadette (CHADETTE) 的價格

今天 Chadette (CHADETTE) 的實時價格爲 0.00163972 USD。目前其市值爲 $ 1.63M USD。CHADETTE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chadette 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.37K USD
- Chadette 當天價格變化爲 +7.11%
- 其循環供應量爲 991.80M USD

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Chadette (CHADETTE) 價格表現 USD

今天內，Chadette 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010882
在過去30天內，Chadette 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Chadette 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Chadette 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010882+7.11%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Chadette (CHADETTE) 價格分析

Chadette 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00149008
$ 0.00149008$ 0.00149008

$ 0.00180791
$ 0.00180791$ 0.00180791

$ 0.00222413
$ 0.00222413$ 0.00222413

+0.55%

+7.11%

--

Chadette (CHADETTE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 20.37K
$ 20.37K$ 20.37K

991.80M
991.80M 991.80M

什麼是Chadette (CHADETTE)

Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.

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Chadette (CHADETTE) 資源

官網

大家還在問：關於 Chadette (CHADETTE) 的其他問題

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CHADETTE 兌換爲當地貨幣

1 CHADETTE 兌換 AUD
A$0.0025907576
1 CHADETTE 兌換 GBP
0.0012625844
1 CHADETTE 兌換 EUR
0.0015085424
1 CHADETTE 兌換 USD
$0.00163972
1 CHADETTE 兌換 MYR
RM0.0072311652
1 CHADETTE 兌換 TRY
0.0597513968
1 CHADETTE 兌換 JPY
¥0.2427277516
1 CHADETTE 兌換 RUB
0.1475748
1 CHADETTE 兌換 INR
0.142819612
1 CHADETTE 兌換 IDR
Rp26.8806514368
1 CHADETTE 兌換 PHP
0.0942511056
1 CHADETTE 兌換 EGP
￡E.0.0830846124
1 CHADETTE 兌換 BRL
R$0.0094775816
1 CHADETTE 兌換 CAD
C$0.0023447996
1 CHADETTE 兌換 BDT
0.1994391436
1 CHADETTE 兌換 NGN
2.4769118404
1 CHADETTE 兌換 UAH
0.0676548472
1 CHADETTE 兌換 VES
Bs0.10494208
1 CHADETTE 兌換 PKR
Rs0.4596791048
1 CHADETTE 兌換 KZT
0.805348478
1 CHADETTE 兌換 THB
฿0.0553569472
1 CHADETTE 兌換 TWD
NT$0.0538484048
1 CHADETTE 兌換 CHF
Fr0.0014429536
1 CHADETTE 兌換 HKD
HK$0.0127406244
1 CHADETTE 兌換 MAD
.د.م0.0159544756
1 CHADETTE 兌換 MXN
$0.0332207272