CHAD Token 今日價格

CHAD Token (CHAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.78%。目前 CHAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CHAD。

CHAD Token 目前市值在 $ 106,166 排名第 #-，流通供應量為 5.00B CHAD。過去 24 小時內，CHAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CHAD 在過去一小時內波動了 -0.99%，過去7 天內波動了 +10.21%。過去一天，總交易量達到 --。

CHAD Token（CHAD）市場資訊

市值 $ 106.17K$ 106.17K $ 106.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 106.17K$ 106.17K $ 106.17K 流通量 5.00B 5.00B 5.00B 總供應量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

CHAD Token 的目前市值為 $ 106.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHAD 的流通量為 5.00B，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 106.17K。