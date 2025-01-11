chabit 圖標

chabit 價格 (CB8)

USD

chabit (CB8) 實時價格圖表

$0.01399588
$0.01399588$0.01399588
+1.50%(1D)

今天 chabit (CB8) 的價格

今天 chabit (CB8) 的實時價格爲 0.01399588 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CB8 兌換 USD 的價格爲實時更新。
chabit 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 207.98 USD
- chabit 當天價格變化爲 +1.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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chabit (CB8) 價格表現 USD

今天內，chabit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00020936
在過去30天內，chabit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005864749
在過去60天內，chabit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028300019
在過去90天內，chabit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005899870427563166

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00020936+1.52%
30天$ -0.0005864749-4.19%
60天$ -0.0028300019-20.22%
90天$ -0.005899870427563166-29.65%

chabit (CB8) 價格分析

chabit 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01219212
$ 0.01219212$ 0.01219212

$ 0.01400944
$ 0.01400944$ 0.01400944

$ 0.19853
$ 0.19853$ 0.19853

+0.02%

+1.52%

+3.73%

chabit (CB8) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 207.98
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什麼是chabit (CB8)

CB8 is a token built on Binance Smart Chain that wants to revolutionize the Latin market by creating a platform that serves as a payment gateway between merchants and crypto.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

chabit (CB8) 資源

官網

大家還在問：關於 chabit (CB8) 的其他問題

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CB8 兌換爲當地貨幣

1 CB8 兌換 AUD
A$0.0226733256
1 CB8 兌換 GBP
0.0113366628
1 CB8 兌換 EUR
0.0135760036
1 CB8 兌換 USD
$0.01399588
1 CB8 兌換 MYR
RM0.0628415012
1 CB8 兌換 TRY
0.4957340696
1 CB8 兌換 JPY
¥2.2067303996
1 CB8 兌換 RUB
1.4224012844
1 CB8 兌換 INR
1.2063048972
1 CB8 兌換 IDR
Rp229.4406190272
1 CB8 兌換 PHP
0.82575692
1 CB8 兌換 EGP
￡E.0.7072118164
1 CB8 兌換 BRL
R$0.0856547856
1 CB8 兌換 CAD
C$0.0201540672
1 CB8 兌換 BDT
1.7072174424
1 CB8 兌換 NGN
21.6989324344
1 CB8 兌換 UAH
0.5917458064
1 CB8 兌換 VES
Bs0.74178164
1 CB8 兌換 PKR
Rs3.8974327036
1 CB8 兌換 KZT
7.385625876
1 CB8 兌換 THB
฿0.4853771184
1 CB8 兌換 TWD
NT$0.4634035868
1 CB8 兌換 CHF
Fr0.0127362508
1 CB8 兌換 HKD
HK$0.1088879464
1 CB8 兌換 MAD
.د.م0.1405186352