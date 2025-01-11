chabit 價格 (CB8)
今天 chabit (CB8) 的實時價格爲 0.01399588 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CB8 兌換 USD 的價格爲實時更新。
chabit 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 207.98 USD
- chabit 當天價格變化爲 +1.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，chabit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00020936。
在過去30天內，chabit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005864749。
在過去60天內，chabit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028300019。
在過去90天內，chabit 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005899870427563166。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00020936
|+1.52%
|30天
|$ -0.0005864749
|-4.19%
|60天
|$ -0.0028300019
|-20.22%
|90天
|$ -0.005899870427563166
|-29.65%
chabit 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
+1.52%
+3.73%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CB8 is a token built on Binance Smart Chain that wants to revolutionize the Latin market by creating a platform that serves as a payment gateway between merchants and crypto.
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|1 CB8 兌換 AUD
A$0.0226733256
|1 CB8 兌換 GBP
￡0.0113366628
|1 CB8 兌換 EUR
€0.0135760036
|1 CB8 兌換 USD
$0.01399588
|1 CB8 兌換 MYR
RM0.0628415012
|1 CB8 兌換 TRY
₺0.4957340696
|1 CB8 兌換 JPY
¥2.2067303996
|1 CB8 兌換 RUB
₽1.4224012844
|1 CB8 兌換 INR
₹1.2063048972
|1 CB8 兌換 IDR
Rp229.4406190272
|1 CB8 兌換 PHP
₱0.82575692
|1 CB8 兌換 EGP
￡E.0.7072118164
|1 CB8 兌換 BRL
R$0.0856547856
|1 CB8 兌換 CAD
C$0.0201540672
|1 CB8 兌換 BDT
৳1.7072174424
|1 CB8 兌換 NGN
₦21.6989324344
|1 CB8 兌換 UAH
₴0.5917458064
|1 CB8 兌換 VES
Bs0.74178164
|1 CB8 兌換 PKR
Rs3.8974327036
|1 CB8 兌換 KZT
₸7.385625876
|1 CB8 兌換 THB
฿0.4853771184
|1 CB8 兌換 TWD
NT$0.4634035868
|1 CB8 兌換 CHF
Fr0.0127362508
|1 CB8 兌換 HKD
HK$0.1088879464
|1 CB8 兌換 MAD
.د.م0.1405186352