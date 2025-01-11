CFX Quantum 價格 (CFXQ)
今天 CFX Quantum (CFXQ) 的實時價格爲 0.00101969 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CFXQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CFX Quantum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 793.37 USD
- CFX Quantum 當天價格變化爲 -50.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，CFX Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001048570568620077。
在過去30天內，CFX Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006855074。
在過去60天內，CFX Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007127253。
在過去90天內，CFX Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003307842856384868。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001048570568620077
|-50.69%
|30天
|$ -0.0006855074
|-67.22%
|60天
|$ -0.0007127253
|-69.89%
|90天
|$ -0.003307842856384868
|-76.43%
CFX Quantum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
-50.69%
-67.30%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 CFXQ 兌換 AUD
A$0.0016518978
|1 CFXQ 兌換 GBP
￡0.0008259489
|1 CFXQ 兌換 EUR
€0.0009890993
|1 CFXQ 兌換 USD
$0.00101969
|1 CFXQ 兌換 MYR
RM0.0045784081
|1 CFXQ 兌換 TRY
₺0.0361174198
|1 CFXQ 兌換 JPY
¥0.1607745223
|1 CFXQ 兌換 RUB
₽0.1036310947
|1 CFXQ 兌換 INR
₹0.0878870811
|1 CFXQ 兌換 IDR
Rp16.7162268336
|1 CFXQ 兌換 PHP
₱0.06016171
|1 CFXQ 兌換 EGP
￡E.0.0515249357
|1 CFXQ 兌換 BRL
R$0.0062405028
|1 CFXQ 兌換 CAD
C$0.0014683536
|1 CFXQ 兌換 BDT
৳0.1243817862
|1 CFXQ 兌換 NGN
₦1.5809069822
|1 CFXQ 兌換 UAH
₴0.0431124932
|1 CFXQ 兌換 VES
Bs0.05404357
|1 CFXQ 兌換 PKR
Rs0.2839530743
|1 CFXQ 兌換 KZT
₸0.538090413
|1 CFXQ 兌換 THB
฿0.0353628492
|1 CFXQ 兌換 TWD
NT$0.0337619359
|1 CFXQ 兌換 CHF
Fr0.0009279179
|1 CFXQ 兌換 HKD
HK$0.0079331882
|1 CFXQ 兌換 MAD
.د.م0.0102376876