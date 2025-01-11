CFX Quantum 圖標

CFX Quantum 價格 (CFXQ)

USD

CFX Quantum (CFXQ) 實時價格圖表

$0.00101969
$0.00101969$0.00101969
-50.60%(1D)

今天 CFX Quantum (CFXQ) 的價格

今天 CFX Quantum (CFXQ) 的實時價格爲 0.00101969 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CFXQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CFX Quantum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 793.37 USD
- CFX Quantum 當天價格變化爲 -50.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CFX Quantum (CFXQ) 價格表現 USD

今天內，CFX Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001048570568620077
在過去30天內，CFX Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006855074
在過去60天內，CFX Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007127253
在過去90天內，CFX Quantum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003307842856384868

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001048570568620077-50.69%
30天$ -0.0006855074-67.22%
60天$ -0.0007127253-69.89%
90天$ -0.003307842856384868-76.43%

CFX Quantum (CFXQ) 價格分析

CFX Quantum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00100353
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$ 0.00211041
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$ 0.09184
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+0.01%

-50.69%

-67.30%

CFX Quantum (CFXQ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 793.37
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什麼是CFX Quantum (CFXQ)

CFXQ, token of the fast DEFI Wallet-Exchange www.wallet.cfxquantum.com Burned every quarter, Staking option to earn monthly bonuses. Fiat/Crypto and free internal transfers!

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CFX Quantum (CFXQ) 資源

官網

大家還在問：關於 CFX Quantum (CFXQ) 的其他問題

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CFXQ 兌換爲當地貨幣

1 CFXQ 兌換 AUD
A$0.0016518978
1 CFXQ 兌換 GBP
0.0008259489
1 CFXQ 兌換 EUR
0.0009890993
1 CFXQ 兌換 USD
$0.00101969
1 CFXQ 兌換 MYR
RM0.0045784081
1 CFXQ 兌換 TRY
0.0361174198
1 CFXQ 兌換 JPY
¥0.1607745223
1 CFXQ 兌換 RUB
0.1036310947
1 CFXQ 兌換 INR
0.0878870811
1 CFXQ 兌換 IDR
Rp16.7162268336
1 CFXQ 兌換 PHP
0.06016171
1 CFXQ 兌換 EGP
￡E.0.0515249357
1 CFXQ 兌換 BRL
R$0.0062405028
1 CFXQ 兌換 CAD
C$0.0014683536
1 CFXQ 兌換 BDT
0.1243817862
1 CFXQ 兌換 NGN
1.5809069822
1 CFXQ 兌換 UAH
0.0431124932
1 CFXQ 兌換 VES
Bs0.05404357
1 CFXQ 兌換 PKR
Rs0.2839530743
1 CFXQ 兌換 KZT
0.538090413
1 CFXQ 兌換 THB
฿0.0353628492
1 CFXQ 兌換 TWD
NT$0.0337619359
1 CFXQ 兌換 CHF
Fr0.0009279179
1 CFXQ 兌換 HKD
HK$0.0079331882
1 CFXQ 兌換 MAD
.د.م0.0102376876