CF Large Cap Index（LCAP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 11.46 $ 11.46 $ 11.46 24H最低價 $ 11.79 $ 11.79 $ 11.79 24H最高價 24H最低價 $ 11.46$ 11.46 $ 11.46 24H最高價 $ 11.79$ 11.79 $ 11.79 歷史最高 $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 最低價 $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 漲跌幅（1H） -0.02% 漲跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +3.53% 漲跌幅（7D） +3.53%

CF Large Cap Index（LCAP）目前實時價格為 $11.54。過去 24 小時內，LCAP 的交易價格在 $ 11.46 至 $ 11.79 之間波動，市場活躍度顯著。LCAP 的歷史最高價為 $ 13.34，歷史最低價為 $ 10.29。

從短期表現來看，LCAP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.02%，過去 24 小時內變動為 -0.02%，過去 7 天內累計變動為 +3.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CF Large Cap Index（LCAP）市場資訊

市值 $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M 流通量 488.04K 488.04K 488.04K 總供應量 488,037.4010213447 488,037.4010213447 488,037.4010213447

CF Large Cap Index 的目前市值為 $ 5.62M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LCAP 的流通量為 488.04K，總供應量是 488037.4010213447，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.62M。