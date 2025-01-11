Cerus 圖標

Cerus 價格 (CERUS)

USD

Cerus (CERUS) 實時價格圖表

$0.081958
$0.081958$0.081958
-18.00%(1D)

今天 Cerus (CERUS) 的價格

今天 Cerus (CERUS) 的實時價格爲 0.081958 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CERUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cerus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.43K USD
- Cerus 當天價格變化爲 -18.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Cerus (CERUS) 價格表現 USD

今天內，Cerus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.018097550367468785
在過去30天內，Cerus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0480816278
在過去60天內，Cerus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0148145887
在過去90天內，Cerus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00997756267432614

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.018097550367468785-18.08%
30天$ -0.0480816278-58.66%
60天$ -0.0148145887-18.07%
90天$ +0.00997756267432614+13.86%

Cerus (CERUS) 價格分析

Cerus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.081613
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$ 0.100167
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$ 0.724957
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-0.00%

-18.08%

-34.70%

Cerus (CERUS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.43K
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什麼是Cerus (CERUS)

CERUS is the governance token that empowers holders to vote on the various factors which control our Synergy NFT vaults.

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Cerus (CERUS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Cerus (CERUS) 的其他問題

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CERUS 兌換爲當地貨幣

1 CERUS 兌換 AUD
A$0.13277196
1 CERUS 兌換 GBP
0.06638598
1 CERUS 兌換 EUR
0.07949926
1 CERUS 兌換 USD
$0.081958
1 CERUS 兌換 MYR
RM0.36799142
1 CERUS 兌換 TRY
2.90295236
1 CERUS 兌換 JPY
¥12.92231786
1 CERUS 兌換 RUB
8.32939154
1 CERUS 兌換 INR
7.06396002
1 CERUS 兌換 IDR
Rp1,343.57355552
1 CERUS 兌換 PHP
4.835522
1 CERUS 兌換 EGP
￡E.4.14133774
1 CERUS 兌換 BRL
R$0.50158296
1 CERUS 兌換 CAD
C$0.11801952
1 CERUS 兌換 BDT
9.99723684
1 CERUS 兌換 NGN
127.06604404
1 CERUS 兌換 UAH
3.46518424
1 CERUS 兌換 VES
Bs4.343774
1 CERUS 兌換 PKR
Rs22.82284426
1 CERUS 兌換 KZT
43.2492366
1 CERUS 兌換 THB
฿2.84230344
1 CERUS 兌換 TWD
NT$2.71362938
1 CERUS 兌換 CHF
Fr0.07458178
1 CERUS 兌換 HKD
HK$0.63763324
1 CERUS 兌換 MAD
.د.م0.82285832