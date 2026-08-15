Cere Network 今日價格

Cere Network (CERE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 CERE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CERE。

Cere Network 目前市值在 $ 1,811,936 排名第 #-，流通供應量為 6.64B CERE。過去 24 小時內，CERE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.47126，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CERE 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -0.42%。過去一天，總交易量達到 $ 89.14。

Cere Network（CERE）市場資訊

市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 成交量（24H） $ 89.14$ 89.14 $ 89.14 完全稀釋市值 $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M 流通量 6.64B 6.64B 6.64B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Cere Network 的目前市值為 $ 1.81M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 89.14。CERE 的流通量為 6.64B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.03M。