Centrifuge 價格 (CFG)
今天 Centrifuge (CFG) 的實時價格爲 0.35011 USD。目前其市值爲 $ 177.95M USD。CFG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Centrifuge 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.72M USD
- Centrifuge 當天價格變化爲 -6.87%
- 其循環供應量爲 507.94M USD
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今天內，Centrifuge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0258617974598845。
在過去30天內，Centrifuge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0259824333。
在過去60天內，Centrifuge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0215953099。
在過去90天內，Centrifuge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042299497495255。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0258617974598845
|-6.87%
|30天
|$ -0.0259824333
|-7.42%
|60天
|$ +0.0215953099
|+6.17%
|90天
|$ -0.0042299497495255
|-1.19%
Centrifuge 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.67%
-6.87%
-15.30%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The centrifuge token model powers centrifuge, providing the framework needed to run the platform without reliance on a single point of failure, including the centrifuge team or Company, and to accelerate its utility. To accomplish this, centrifuge leverages the cryptoeconomic primitives of a native token called the centrifuge token (cfg), a nominated-proof-of-stake consensus algorithm that employs centrifuge to stake value, rewards for centrifuge adoption, and an on-chain governance mechanism that empowers centrifuge holders to guide the development of centrifuge.
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|1 CFG 兌換 AUD
A$0.560176
|1 CFG 兌換 GBP
￡0.2765869
|1 CFG 兌換 EUR
€0.3361056
|1 CFG 兌換 USD
$0.35011
|1 CFG 兌換 MYR
RM1.575495
|1 CFG 兌換 TRY
₺12.2783577
|1 CFG 兌換 JPY
¥54.9252568
|1 CFG 兌換 RUB
₽36.2854004
|1 CFG 兌換 INR
₹29.8048643
|1 CFG 兌換 IDR
Rp5,739.5072784
|1 CFG 兌換 PHP
₱20.6739955
|1 CFG 兌換 EGP
￡E.17.8311023
|1 CFG 兌換 BRL
R$2.2091941
|1 CFG 兌換 CAD
C$0.5006573
|1 CFG 兌換 BDT
৳41.838145
|1 CFG 兌換 NGN
₦544.491072
|1 CFG 兌換 UAH
₴14.6941167
|1 CFG 兌換 VES
Bs17.5055
|1 CFG 兌換 PKR
Rs97.4146064
|1 CFG 兌換 KZT
₸183.0130003
|1 CFG 兌換 THB
฿12.0752939
|1 CFG 兌換 TWD
NT$11.4205882
|1 CFG 兌換 CHF
Fr0.3115979
|1 CFG 兌換 HKD
HK$2.7203547
|1 CFG 兌換 MAD
.د.م3.4940978