Central African Republic Meme 今日價格

Central African Republic Meme (CAR) 今日實時價格為 $ 0.00255553，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 CAR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00255553 每 CAR。

Central African Republic Meme 目前市值在 $ 2,537,458 排名第 #-，流通供應量為 992.96M CAR。過去 24 小時內，CAR 的交易價格在 $ 0.00251952（低點）和 $ 0.00256995（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.775747，而歷史最低價為 $ 0.00151543。

短期表現方面，CAR 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -4.33%。過去一天，總交易量達到 $ 33.76。

Central African Republic Meme（CAR）市場資訊

市值 $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M 成交量（24H） $ 33.76$ 33.76 $ 33.76 完全稀釋市值 $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M 流通量 992.96M 992.96M 992.96M 總供應量 992,957,939.103121 992,957,939.103121 992,957,939.103121

Central African Republic Meme 的目前市值為 $ 2.54M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 33.76。CAR 的流通量為 992.96M，總供應量是 992957939.103121，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.54M。