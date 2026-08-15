CeluvPlay 今日價格

CeluvPlay (CELB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CELB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CELB。

CeluvPlay 目前市值在 $ 11,882.75 排名第 #-，流通供應量為 238.75M CELB。過去 24 小時內，CELB 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02870663，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CELB 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

CeluvPlay（CELB）市場資訊

市值 $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 248.85K$ 248.85K $ 248.85K 流通量 238.75M 238.75M 238.75M 總供應量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

CeluvPlay 的目前市值為 $ 11.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CELB 的流通量為 238.75M，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 248.85K。