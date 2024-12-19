Celo Euro 圖標

Celo Euro 價格 (CEUR)

USD

Celo Euro (CEUR) 實時價格圖表

$1.042
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-0.60%(1D)

今天 Celo Euro (CEUR) 的價格

今天 Celo Euro (CEUR) 的實時價格爲 1.042 USD。目前其市值爲 $ 6.29M USD。CEUR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Celo Euro 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.09M USD
- Celo Euro 當天價格變化爲 -0.69%
- 其循環供應量爲 6.04M USD

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Celo Euro (CEUR) 價格表現 USD

今天內，Celo Euro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007334184749449
在過去30天內，Celo Euro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0116701916
在過去60天內，Celo Euro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0479155364
在過去90天內，Celo Euro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0724659303953197

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.007334184749449-0.69%
30天$ -0.0116701916-1.11%
60天$ -0.0479155364-4.59%
90天$ -0.0724659303953197-6.50%

Celo Euro (CEUR) 價格分析

Celo Euro 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

$ 19.98
$ 19.98$ 19.98

+0.06%

-0.69%

-0.98%

Celo Euro (CEUR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

$ 12.09M
$ 12.09M$ 12.09M

6.04M
6.04M 6.04M

什麼是Celo Euro (CEUR)

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Celo Euro (CEUR) 資源

官網

大家還在問：關於 Celo Euro (CEUR) 的其他問題

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CEUR 兌換爲當地貨幣

1 CEUR 兌換 AUD
A$1.6672
1 CEUR 兌換 GBP
0.82318
1 CEUR 兌換 EUR
1.00032
1 CEUR 兌換 USD
$1.042
1 CEUR 兌換 MYR
RM4.689
1 CEUR 兌換 TRY
36.54294
1 CEUR 兌換 JPY
¥163.46896
1 CEUR 兌換 RUB
107.99288
1 CEUR 兌換 INR
88.70546
1 CEUR 兌換 IDR
Rp17,081.96448
1 CEUR 兌換 PHP
61.5301
1 CEUR 兌換 EGP
￡E.53.06906
1 CEUR 兌換 BRL
R$6.57502
1 CEUR 兌換 CAD
C$1.49006
1 CEUR 兌換 BDT
124.519
1 CEUR 兌換 NGN
1,620.5184
1 CEUR 兌換 UAH
43.73274
1 CEUR 兌換 VES
Bs52.1
1 CEUR 兌換 PKR
Rs289.92608
1 CEUR 兌換 KZT
544.68466
1 CEUR 兌換 THB
฿35.93858
1 CEUR 兌換 TWD
NT$33.99004
1 CEUR 兌換 CHF
Fr0.92738
1 CEUR 兌換 HKD
HK$8.09634
1 CEUR 兌換 MAD
.د.م10.39916