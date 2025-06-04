Celo Canadian Dollar 圖標

Celo Canadian Dollar 價格 (CCAD)

USD

Celo Canadian Dollar (CCAD) 實時價格圖表

$0.729039
$0.729039$0.729039
-0.10%(1D)

今天 Celo Canadian Dollar (CCAD) 的價格

今天 Celo Canadian Dollar (CCAD) 的實時價格爲 0.729039 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CCAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Celo Canadian Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Celo Canadian Dollar 當天價格變化爲 -0.14%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 CCAD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CCAD 價格信息的首選平台。

Celo Canadian Dollar (CCAD) 價格表現 USD

今天內，Celo Canadian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010227976448979
在過去30天內，Celo Canadian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0050718514
在過去60天內，Celo Canadian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Celo Canadian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0010227976448979-0.14%
30天$ +0.0050718514+0.70%
60天$ 0--
90天$ 0--

Celo Canadian Dollar (CCAD) 價格分析

Celo Canadian Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.72741
$ 0.72741$ 0.72741

$ 0.730973
$ 0.730973$ 0.730973

$ 0.737059
$ 0.737059$ 0.737059

--

-0.14%

+0.09%

Celo Canadian Dollar (CCAD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

什麼是Celo Canadian Dollar (CCAD)

cCAD is a Canadian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cCAD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cCAD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Celo Canadian Dollar (CCAD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Celo Canadian Dollar (CCAD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CCAD 兌換爲當地貨幣

1 CCAD 兌換 VND
19,184.661285
1 CCAD 兌換 AUD
A$1.12272006
1 CCAD 兌換 GBP
0.53219847
1 CCAD 兌換 EUR
0.63426393
1 CCAD 兌換 USD
$0.729039
1 CCAD 兌換 MYR
RM3.09112536
1 CCAD 兌換 TRY
28.52000568
1 CCAD 兌換 JPY
¥104.87955054
1 CCAD 兌換 RUB
57.57220983
1 CCAD 兌換 INR
62.48593269
1 CCAD 兌換 IDR
Rp11,951.45710416
1 CCAD 兌換 KRW
1,004.18560899
1 CCAD 兌換 PHP
40.6074723
1 CCAD 兌換 EGP
￡E.36.21136713
1 CCAD 兌換 BRL
R$4.10448957
1 CCAD 兌換 CAD
C$0.99878343
1 CCAD 兌換 BDT
89.11772736
1 CCAD 兌換 NGN
1,153.53653853
1 CCAD 兌換 UAH
30.29157045
1 CCAD 兌換 VES
Bs69.987744
1 CCAD 兌換 PKR
Rs205.07138031
1 CCAD 兌換 KZT
373.47938931
1 CCAD 兌換 THB
฿23.78854257
1 CCAD 兌換 TWD
NT$21.87117
1 CCAD 兌換 AED
د.إ2.67557313
1 CCAD 兌換 CHF
Fr0.59781198
1 CCAD 兌換 HKD
HK$5.71566576
1 CCAD 兌換 MAD
.د.م6.69986841
1 CCAD 兌換 MXN
$14.04129114