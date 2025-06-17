Celo Australian Dollar 圖標

Celo Australian Dollar 價格 (CAUD)

USD

Celo Australian Dollar (CAUD) 實時價格圖表

$0.652974
$0.652974$0.652974
+0.10%(1D)

今天 Celo Australian Dollar (CAUD) 的價格

今天 Celo Australian Dollar (CAUD) 的實時價格爲 0.653146 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CAUD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Celo Australian Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Celo Australian Dollar 當天價格變化爲 -0.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Celo Australian Dollar (CAUD) 價格表現 USD

今天內，Celo Australian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004144103883913
在過去30天內，Celo Australian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0146682222
在過去60天內，Celo Australian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Celo Australian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0004144103883913-0.06%
30天$ +0.0146682222+2.25%
60天$ 0--
90天$ 0--

Celo Australian Dollar (CAUD) 價格分析

Celo Australian Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.650184
$ 0.650184$ 0.650184

$ 0.655452
$ 0.655452$ 0.655452

$ 0.663658
$ 0.663658$ 0.663658

+0.00%

-0.06%

+0.18%

Celo Australian Dollar (CAUD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Celo Australian Dollar (CAUD)

cAUD is a Australian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cAUD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cAUD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

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Celo Australian Dollar (CAUD) 資源

白皮書
官網

Celo Australian Dollar（CAUD）代幣經濟

了解 Celo Australian Dollar（CAUD）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CAUD 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Celo Australian Dollar (CAUD) 的其他問題

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CAUD 兌換爲當地貨幣

1 CAUD 兌換 VND
17,187.53699
1 CAUD 兌換 AUD
A$0.99931338
1 CAUD 兌換 GBP
0.48332804
1 CAUD 兌換 EUR
0.56170556
1 CAUD 兌換 USD
$0.653146
1 CAUD 兌換 MYR
RM2.76933904
1 CAUD 兌換 TRY
25.74048386
1 CAUD 兌換 JPY
¥94.82373628
1 CAUD 兌換 RUB
51.5658767
1 CAUD 兌換 INR
56.42528294
1 CAUD 兌換 IDR
Rp10,707.30976224
1 CAUD 兌換 KRW
894.71857956
1 CAUD 兌換 PHP
37.1640074
1 CAUD 兌換 EGP
￡E.32.77486628
1 CAUD 兌換 BRL
R$3.57924008
1 CAUD 兌換 CAD
C$0.8817471
1 CAUD 兌換 BDT
79.84056704
1 CAUD 兌換 NGN
1,011.05694508
1 CAUD 兌換 UAH
27.12515338
1 CAUD 兌換 VES
Bs66.620892
1 CAUD 兌換 PKR
Rs184.9709472
1 CAUD 兌換 KZT
334.7699823
1 CAUD 兌換 THB
฿21.29909106
1 CAUD 兌換 TWD
NT$19.3331216
1 CAUD 兌換 AED
د.إ2.39704582
1 CAUD 兌換 CHF
Fr0.52904826
1 CAUD 兌換 HKD
HK$5.12066464
1 CAUD 兌換 MAD
.د.م5.9436286
1 CAUD 兌換 MXN
$12.39671108