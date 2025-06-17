Celo Australian Dollar 價格 (CAUD)
今天 Celo Australian Dollar (CAUD) 的實時價格爲 0.653146 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CAUD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Celo Australian Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Celo Australian Dollar 當天價格變化爲 -0.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Celo Australian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004144103883913。
在過去30天內，Celo Australian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0146682222。
在過去60天內，Celo Australian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Celo Australian Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0004144103883913
|-0.06%
|30天
|$ +0.0146682222
|+2.25%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Celo Australian Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.00%
-0.06%
+0.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
cAUD is a Australian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cAUD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cAUD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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|1 CAUD 兌換 VND
₫17,187.53699
|1 CAUD 兌換 AUD
A$0.99931338
|1 CAUD 兌換 GBP
￡0.48332804
|1 CAUD 兌換 EUR
€0.56170556
|1 CAUD 兌換 USD
$0.653146
|1 CAUD 兌換 MYR
RM2.76933904
|1 CAUD 兌換 TRY
₺25.74048386
|1 CAUD 兌換 JPY
¥94.82373628
|1 CAUD 兌換 RUB
₽51.5658767
|1 CAUD 兌換 INR
₹56.42528294
|1 CAUD 兌換 IDR
Rp10,707.30976224
|1 CAUD 兌換 KRW
₩894.71857956
|1 CAUD 兌換 PHP
₱37.1640074
|1 CAUD 兌換 EGP
￡E.32.77486628
|1 CAUD 兌換 BRL
R$3.57924008
|1 CAUD 兌換 CAD
C$0.8817471
|1 CAUD 兌換 BDT
৳79.84056704
|1 CAUD 兌換 NGN
₦1,011.05694508
|1 CAUD 兌換 UAH
₴27.12515338
|1 CAUD 兌換 VES
Bs66.620892
|1 CAUD 兌換 PKR
Rs184.9709472
|1 CAUD 兌換 KZT
₸334.7699823
|1 CAUD 兌換 THB
฿21.29909106
|1 CAUD 兌換 TWD
NT$19.3331216
|1 CAUD 兌換 AED
د.إ2.39704582
|1 CAUD 兌換 CHF
Fr0.52904826
|1 CAUD 兌換 HKD
HK$5.12066464
|1 CAUD 兌換 MAD
.د.م5.9436286
|1 CAUD 兌換 MXN
$12.39671108