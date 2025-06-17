Celium 價格 (SN51)
今天 Celium (SN51) 的實時價格爲 28.06 USD。目前其市值爲 $ 35.86M USD。SN51 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Celium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Celium 當天價格變化爲 -5.32%
- 其循環供應量爲 1.28M USD
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今天內，Celium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.57749194723893。
在過去30天內，Celium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Celium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Celium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.57749194723893
|-5.32%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Celium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.16%
-5.32%
-21.38%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN51 兌換 VND
₫738,398.9
|1 SN51 兌換 AUD
A$42.9318
|1 SN51 兌換 GBP
￡20.4838
|1 SN51 兌換 EUR
€24.1316
|1 SN51 兌換 USD
$28.06
|1 SN51 兌換 MYR
RM118.9744
|1 SN51 兌換 TRY
₺1,105.0028
|1 SN51 兌換 JPY
¥4,066.4552
|1 SN51 兌換 RUB
₽2,208.322
|1 SN51 兌換 INR
₹2,421.578
|1 SN51 兌換 IDR
Rp459,999.9264
|1 SN51 兌換 KRW
₩38,385.5188
|1 SN51 兌換 PHP
₱1,594.6498
|1 SN51 兌換 EGP
￡E.1,406.3672
|1 SN51 兌換 BRL
R$153.2076
|1 SN51 兌換 CAD
C$37.881
|1 SN51 兌換 BDT
৳3,430.0544
|1 SN51 兌換 NGN
₦43,369.2554
|1 SN51 兌換 UAH
₴1,165.3318
|1 SN51 兌換 VES
Bs2,862.12
|1 SN51 兌換 PKR
Rs7,946.592
|1 SN51 兌換 KZT
₸14,382.153
|1 SN51 兌換 THB
฿913.353
|1 SN51 兌換 TWD
NT$828.6118
|1 SN51 兌換 AED
د.إ102.9802
|1 SN51 兌換 CHF
Fr22.7286
|1 SN51 兌換 HKD
HK$219.9904
|1 SN51 兌換 MAD
.د.م255.346
|1 SN51 兌換 MXN
$531.4564