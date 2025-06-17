Celium 圖標

Celium 價格 (SN51)

USD

Celium (SN51) 實時價格圖表

$28.06
$28.06$28.06
-5.30%(1D)

今天 Celium (SN51) 的價格

今天 Celium (SN51) 的實時價格爲 28.06 USD。目前其市值爲 $ 35.86M USD。SN51 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Celium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Celium 當天價格變化爲 -5.32%
- 其循環供應量爲 1.28M USD

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Celium (SN51) 價格表現 USD

今天內，Celium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.57749194723893
在過去30天內，Celium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Celium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Celium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.57749194723893-5.32%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Celium (SN51) 價格分析

Celium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 27.62
$ 27.62$ 27.62

$ 30.44
$ 30.44$ 30.44

$ 36.8
$ 36.8$ 36.8

+1.16%

-5.32%

-21.38%

Celium (SN51) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 35.86M
$ 35.86M$ 35.86M

--
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1.28M
1.28M 1.28M

什麼是Celium (SN51)

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Celium (SN51) 資源

官網

Celium（SN51）代幣經濟

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大家還在問：關於 Celium (SN51) 的其他問題

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SN51 兌換爲當地貨幣

1 SN51 兌換 VND
738,398.9
1 SN51 兌換 AUD
A$42.9318
1 SN51 兌換 GBP
20.4838
1 SN51 兌換 EUR
24.1316
1 SN51 兌換 USD
$28.06
1 SN51 兌換 MYR
RM118.9744
1 SN51 兌換 TRY
1,105.0028
1 SN51 兌換 JPY
¥4,066.4552
1 SN51 兌換 RUB
2,208.322
1 SN51 兌換 INR
2,421.578
1 SN51 兌換 IDR
Rp459,999.9264
1 SN51 兌換 KRW
38,385.5188
1 SN51 兌換 PHP
1,594.6498
1 SN51 兌換 EGP
￡E.1,406.3672
1 SN51 兌換 BRL
R$153.2076
1 SN51 兌換 CAD
C$37.881
1 SN51 兌換 BDT
3,430.0544
1 SN51 兌換 NGN
43,369.2554
1 SN51 兌換 UAH
1,165.3318
1 SN51 兌換 VES
Bs2,862.12
1 SN51 兌換 PKR
Rs7,946.592
1 SN51 兌換 KZT
14,382.153
1 SN51 兌換 THB
฿913.353
1 SN51 兌換 TWD
NT$828.6118
1 SN51 兌換 AED
د.إ102.9802
1 SN51 兌換 CHF
Fr22.7286
1 SN51 兌換 HKD
HK$219.9904
1 SN51 兌換 MAD
.د.م255.346
1 SN51 兌換 MXN
$531.4564