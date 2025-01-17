cDAO 圖標

cDAO 價格 (CDAO)

USD

cDAO (CDAO) 實時價格圖表

$0.00804296
$0.00804296$0.00804296
+1.30%(1D)

今天 cDAO (CDAO) 的價格

今天 cDAO (CDAO) 的實時價格爲 0.00804296 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CDAO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 50.38 USD
- cDAO 當天價格變化爲 +1.35%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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cDAO (CDAO) 價格表現 USD

今天內，cDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010743
在過去30天內，cDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012841494
在過去60天內，cDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001631675
在過去90天內，cDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001116329076524299

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010743+1.35%
30天$ -0.0012841494-15.96%
60天$ +0.0001631675+2.03%
90天$ +0.001116329076524299+16.12%

cDAO (CDAO) 價格分析

cDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00776978
$ 0.00776978$ 0.00776978

$ 0.00808734
$ 0.00808734$ 0.00808734

$ 0.0255832
$ 0.0255832$ 0.0255832

+0.52%

+1.35%

+0.47%

cDAO (CDAO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 50.38
$ 50.38$ 50.38

0.00
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什麼是cDAO (CDAO)

cDAO is a community owned and governed project on the Core Blockchain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

cDAO (CDAO) 資源

官網

大家還在問：關於 cDAO (CDAO) 的其他問題

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CDAO 兌換爲當地貨幣

1 CDAO 兌換 AUD
A$0.012868736
1 CDAO 兌換 GBP
0.0065147976
1 CDAO 兌換 EUR
0.0078016712
1 CDAO 兌換 USD
$0.00804296
1 CDAO 兌換 MYR
RM0.03619332
1 CDAO 兌換 TRY
0.2849620728
1 CDAO 兌換 JPY
¥1.249875984
1 CDAO 兌換 RUB
0.8293900352
1 CDAO 兌換 INR
0.6966007656
1 CDAO 兌換 IDR
Rp131.8517821824
1 CDAO 兌換 PHP
0.4711565968
1 CDAO 兌換 EGP
￡E.0.4052847544
1 CDAO 兌換 BRL
R$0.0485794784
1 CDAO 兌換 CAD
C$0.0115014328
1 CDAO 兌換 BDT
0.9778630768
1 CDAO 兌換 NGN
12.5279557848
1 CDAO 兌換 UAH
0.3392520528
1 CDAO 兌換 VES
Bs0.43431984
1 CDAO 兌換 PKR
Rs2.2440662696
1 CDAO 兌換 KZT
4.26679028
1 CDAO 兌換 THB
฿0.2777234088
1 CDAO 兌換 TWD
NT$0.2646938136
1 CDAO 兌換 CHF
Fr0.0073190936
1 CDAO 兌換 HKD
HK$0.0625742288
1 CDAO 兌換 MAD
.د.م0.080831748