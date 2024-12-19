cbBTC Core Morpho Vault 價格 (GTCBBTCC)

USD

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 實時價格圖表

$102,904
$102,904$102,904
-2.10%(1D)

今天 cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 的價格

今天 cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 的實時價格爲 102,904 USD。目前其市值爲 $ 2.88M USD。GTCBBTCC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cbBTC Core Morpho Vault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- cbBTC Core Morpho Vault 當天價格變化爲 -2.10%
- 其循環供應量爲 28.00 USD

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cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 價格表現 USD

今天內，cbBTC Core Morpho Vault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,200.9364873967
在過去30天內，cbBTC Core Morpho Vault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12,184.1731832000
在過去60天內，cbBTC Core Morpho Vault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，cbBTC Core Morpho Vault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2,200.9364873967-2.10%
30天$ +12,184.1731832000+11.84%
60天$ 0--
90天$ 0--

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 價格分析

cbBTC Core Morpho Vault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 99,297
$ 99,297$ 99,297

$ 105,621
$ 105,621$ 105,621

$ 108,545
$ 108,545$ 108,545

+0.23%

-2.10%

+1.06%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

28.00
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什麼是cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 資源

官網

大家還在問：關於 cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) 的其他問題

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GTCBBTCC 兌換爲當地貨幣

1 GTCBBTCC 兌換 AUD
A$164,646.4
1 GTCBBTCC 兌換 GBP
81,294.16
1 GTCBBTCC 兌換 EUR
98,787.84
1 GTCBBTCC 兌換 USD
$102,904
1 GTCBBTCC 兌換 MYR
RM463,068
1 GTCBBTCC 兌換 TRY
3,608,843.28
1 GTCBBTCC 兌換 JPY
¥16,143,579.52
1 GTCBBTCC 兌換 RUB
10,664,970.56
1 GTCBBTCC 兌換 INR
8,760,217.52
1 GTCBBTCC 兌換 IDR
Rp1,686,950,549.76
1 GTCBBTCC 兌換 PHP
6,076,481.2
1 GTCBBTCC 兌換 EGP
￡E.5,240,900.72
1 GTCBBTCC 兌換 BRL
R$649,324.24
1 GTCBBTCC 兌換 CAD
C$147,152.72
1 GTCBBTCC 兌換 BDT
12,297,028
1 GTCBBTCC 兌換 NGN
160,036,300.8
1 GTCBBTCC 兌換 UAH
4,318,880.88
1 GTCBBTCC 兌換 VES
Bs5,145,200
1 GTCBBTCC 兌換 PKR
Rs28,632,008.96
1 GTCBBTCC 兌換 KZT
53,791,007.92
1 GTCBBTCC 兌換 THB
฿3,549,158.96
1 GTCBBTCC 兌換 TWD
NT$3,356,728.48
1 GTCBBTCC 兌換 CHF
Fr91,584.56
1 GTCBBTCC 兌換 HKD
HK$799,564.08
1 GTCBBTCC 兌換 MAD
.د.م1,026,981.92